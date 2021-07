António Capucho é candidato do PSD à Assembleia Municipal de Sintra

© Orlando Almeida / Global Imagens

António Capucho é candidato à Assembleia Municipal de Sintra, pela coligação "Vamos Curar Sintra", liderada por Ricardo Baptista Leite que junta PSD, CDS, PPM, MPT, Aliança, PDR e RIR. O social-democrata confirmou à TSF que aceitou o convite, que marca o regresso à vida ativa dentro do PSD.

Em 2013, nas eleições autárquicas, António Capucho já tinha sido candidato à Assembleia Municipal sintrense, na lista do independente Marco Almeida, o que lhe valeu a expulsão do PSD. Capucho foi alvo de um processo de expulsão, em 2014, durante o mandato de Passos Coelho, por ter apoiado uma lista contrária à do partido.

António Capucho foi eleito para Assembleia Municipal, cumpriu o mandato até 2017, e em 2019, depois da eleição de Rui Rio, mostrou disponibilidade para voltar a militar no PSD.

Na altura, o partido anunciou, em comunicado, que o "militante histórico do PSD regressava ao partido que ajudou a fundar em 1974, tendo a sua nova ficha de militante dado entrada na sede do PSD".

António Capucho foi presidente da Câmara de Cascais durante três mandatos, em 2001, 2005 e 2009, acabando por renunciar ao mandato em 2011.

Foi também deputado na Assembleia da República, entre 1980 e 1999, liderando a bancada parlamentar social-democrata em dois períodos: 1984-1987 e 1999-2001.

O deputado e médico infeciologista Ricardo Baptista Leite é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Sintra. Licenciado em Medicina, assumiu um papel de destaque durante a pandemia da Covid-19.

A Câmara Municipal de Sintra é liderada pelo socialista Basílio Horta.