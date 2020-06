António Costa admite que recessão de 6,9% é um "cenário muito negro"

© DR

O primeiro-ministro admitiu, esta quinta-feira, um "cenário muito negro" em 2021 com uma recessão de 6,9% e uma taxa de desemprego de 10% em consequência da crise provocada pela pandemia de Covid-19.

"Prever uma recessão de 6,9% é um cenário negro. Não é ser otimista", afirmou António Costa, numa entrevista à TVI, após o Conselho de Ministros ter aprovado o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), conduzida por Sérgio Figueiredo, diretor de informação da estação, e por José Alberto Carvalho.

Três meses após o país ter parado parcialmente devido à pandemia, com o confinamento e muitas empresas com atividade total ou parcialmente parada, Costa admitiu que "houve um grande sacrifico dos trabalhadores" e afirmou que o programa aprovado em Conselho de Ministros "é fundamental para estabilizar as expectativas das famílias e trabalhadores".

Em março, confessou, "o choque foi brutal", foi "como se o céu tivesse desabado", recordando que o país terminou 2019 com um saldo orçamental positivo" e que em fevereiro os números do desemprego foram baixos.