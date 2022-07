António Costa cancela visita a Moçambique face a agravamento do risco de incêndio

O primeiro-ministro, António Costa, © Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, cancelou a viagem oficial a Moçambique. Uma nota do gabinete do líder do executivo justifica a decisão com o agravamento do risco de incêndio previsto para os próximos dias.

"Face às previsões meteorológicas que indicam um agravamento muito sério do risco de incêndio rural nos próximos dias, especialmente entre domingo e quarta-feira, o Primeiro-Ministro cancelou a visita oficial a Moçambique, prevista para os próximos dias 11 e 12 de julho, de modo a estar permanentemente disponível no país", lê-se na nota enviada à TSF.

"O primeiro-ministro António Costa contactou telefonicamente o Presidente Filipe Nyusi explicando pessoalmente esta situação. Os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países agendarão nova data com a maior brevidade possível", conclui.

Depois de uma reunião de emergência, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o ministro da Administração Interna anunciou que foi tomada a decisão de declarar situação de contingência a partir de segunda-feira até 15 de julho. Em causa está o "agravamento meteorológico".