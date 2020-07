António Costa deseja "felicidades" a Mário Centeno no primeiro dia como governador

António Costa deseja felicidades a Mário Centeno no primeiro dia de trabalho do antigo ministro das Finanças no Banco de Portugal © Gustavo Bom / Global Imagens

Por Tiago Santos com Lusa 20 Julho, 2020 • 09:27

O primeiro-ministro desejou esta segunda-feira felicidades ao antigo ministro das Finanças Mário Centeno, no dia em que este assume funções como novo governador do Banco de Portugal (BdP).

"Desejo as maiores felicidades ao Professor Mário Centeno nas novas funções como governador do Banco de Portugal", escreveu António Costa no Twitter.

A cerimónia de apresentação pública do novo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, decorrerá esta segunda-feira, pelas 11:30, no Ministério das Finanças, em Lisboa.

Mário Centeno sucede a Carlos Costa, cujo segundo mandato terminou em 08 de julho, depois de 10 anos à frente daquela instituição.