António Costa discutiu recuperação com autarcas de cidades europeias

Por Lusa 02 Março, 2021

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta terça-feira que as cidades europeias serão "cruciais" para a recuperação global da crise provocada pela pandemia de covid-19, que "depende do seu sucesso local".

Numa publicação na rede social Twitter, António Costa anunciou ter-se reunido com autarcas de algumas das principais cidades europeias, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

"Concordámos que o sucesso global da recuperação depende do seu sucesso local e as cidades serão cruciais nesse processo: desde o planeamento à sua rápida e eficiente implementação", escreveu.

Segundo o chefe de Governo português, "o crescimento sustentado após a crise pandémica exige uma estratégia a longo prazo e uma implementação descentralizada, mas conjunta", sendo "a única forma de garantir uma recuperação sustentável e justa que não deixa nenhuma cidade ou cidadão para trás".

Portugal preside ao Conselho da UE desde 1 de janeiro até 30 de junho.

