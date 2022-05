António Costa e Santos Silva felicitam Montenegro pela eleição como presidente

Luís Montenegro, novo líder do PSD © Manuel Fernando Araújo/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, felicitaram este sábado Luís Montenegro pela eleição como presidente do PSD.

Numa mensagem na rede social Twitter, António Costa referiu que o PSD escolheu hoje o seu novo presidente e que já felicitou Luís Montenegro "pela sua vitória".

O @ppdpsd escolheu hoje o seu novo presidente. Já felicitei Luis Montenegro pela sua vitória. - António Costa (@antoniocostapm) May 28, 2022

Também através da mesma rede social, Augusto Santos Silva saudou o presidente eleito social-democrata.

"Com uma bancada de 77 deputados, o PSD é um grande partido indispensável para a nossa democracia parlamentar", salientou o presidente da Assembleia da República.

Saúdo o líder eleito do #PSD, Luís Montenegro. Com uma bancada de 77 deputados, o PSD é um grande partido indispensável para a nossa democracia parlamentar. - Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) May 28, 2022

Luís Montenegro foi hoje eleito o 19.º presidente do PSD, sucedendo assim a Rui Rio.

Quando falta apurar apenas uma secção, Montenegro tem 72,47% dos votos enquanto Jorge Moreira da Silva alcançou apenas 27,53%.

