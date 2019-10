António Costa indigitado como primeiro-ministro

© Lusa

Por TSF 08 Outubro, 2019 • 20:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral do PS, António Costa, foi indigitado esta terça-feira como primeiro-ministro, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Pub Pub

"Na sequência das eleições parlamentares no passado domingo, 6 de outubro, ouvidos, nos termos constitucionais, os partidos agora representados na nova Assembleia da República, e tendo em conta os resultados eleitorais, o Presidente da República indigitou hoje o Dr. António Costa, Secretário-Geral do Partido Socialista, como Primeiro-Ministro do XXII Governo Constitucional", lê-se num comunicado da Presidência.

Pub Pub

"Depois de publicados os resultados finais oficiais das eleições, seguir-se-á a primeira reunião do novo Parlamento e a nomeação e posse do Governo e, no prazo máximo de dez dias após a nomeação, a submissão do programa do Governo à apreciação da Assembleia da República", acrescenta a nota.

António Costa está reunido em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa, depois de o Presidente ter ouvido os restantes partidos com assento parlamentar.

Leia o comunicado na íntegra

Presidente da República indigitou António Costa como Primeiro-Ministro

Na sequência das eleições parlamentares no passado domingo, 6 de outubro, ouvidos, nos termos constitucionais, os partidos agora representados na nova Assembleia da República, e tendo em conta os resultados eleitorais, o Presidente da República indigitou hoje o Dr. António Costa, Secretário-Geral do Partido Socialista, como Primeiro-Ministro do XXII Governo Constitucional.

Depois de publicados os resultados finais oficiais das eleições, seguir-se-á a primeira reunião do novo Parlamento e a nomeação e posse do Governo e, no prazo máximo de dez dias após a nomeação, a submissão do programa do Governo à apreciação da Assembleia da República.