António Costa já respondeu às 100 perguntas de Carlos Alexandre. Leia as respostas

António Costa já respondeu por escrito às 100 perguntas colocadas pelo juiz Carlos Alexandre sobre o furto das armas mos Paióis Nacionais de Tancos.

A notícia é avançada pelo gabinete do primeiro-ministro num comunicado enviado às redações, que também disponibiliza na íntegra o despacho de 49 páginas:

LEIA AQUI AS 100 PERGUNTAS E RESPOSTAS DE ANTÓNIO COSTA SOBRE O CASO TANCOS

Nas respostas, o primeiro-ministro afirma que só informado sobre o assalto por Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, no dia 28 de junho de 2017, dia em que este foi detetado, negando conhecer a encenação.

"Não" é a resposta a quase todas as perguntas colocadas pelo juiz Carlos Alexandre. António Costa assegura que não estava ao corrente dos contactos trocados entre os vários arguidos neste processo e sai em defesa Azeredo Lopes.

Questionado, por exemplo, se sabia que o então ministro da Defesa Nacional "deu a concordância ao arguido Luís Vieira [diretor da Polícia Judiciária Militar], para este executar todas as diligências necessárias à recuperação do material militar, com total desconhecimento do Ministério Público e da PJ", António Costa diz não saber, nem acreditar que isso tenha acontecido.

"Como tive oportunidade de declarar à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso de Tancos, considero que o Professor Doutor Azeredo Lopes sempre desempenhou com lealdade as funções de Ministro da Defesa Nacional", reforça.

Nas perguntas enviadas ao Palácio de São Bento no dia 24 de janeiro, o juiz queria Carlos Alexandre quis averiguar se o primeiro-ministro falou sobre o caso Tancos com Marcelo Rebelo de Sousa, com o então chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Rovisco Duarte, com o diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e com a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda. A resposta é sempre não.

António Costa nega ter tido conhecimento da reunião no Ministério da Defesa, em outubro de 2017, entre Luís Vieira e o major Vasco Brazão, com o tenente-general Martins Pereira, chefe de gabinete de Azeredo Lopes.

O primeiro-ministro recusa ainda ter sabido da entrega por parte dos elementos da Polícia Judiciária Militar de um memorando sobre a operação ilegal desta polícia para a recuperação das armas, que descreve o conjunto de técnicas e procedimentos operacionais a pôr em prática.

Ao ler esse documento, António Costa concluiu tratar-se de "um documento apócrifo, confuso". Segundo diz, teve acesso ao memorando no dia da demissão do ministro da Defesa, a 12 de outubro de 2018, data em que o mostrou a Azeredo Lopes. Também ele parecia "nunca tinha visto anteriormente tal documento".

