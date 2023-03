António Costa lamenta vítimas da explosão na base militar de Santa Margarida

O primeiro-ministro, António Costa © António Cotrim/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou esta quinta-feira as vítimas da explosão que provocou um morto e vários feridos na base militar de Santa Margarida.

"Quero lamentar profundamente o ocorrido. Naturalmente, está, neste momento, a apurar-se as circunstâncias. Mas, sobretudo, neste momento temos de lamentar as vítimas e deixar uma palavra de conforto às suas famílias", afirmou o primeiro-ministro numa curta declaração aos jornalistas.

Uma explosão na base militar de Santa Margarida, em Constância, matou esta quinta-feira pelo menos uma pessoa e fez seis feridos.

Tudo aconteceu, apurou a TSF, depois de um exercício de treino de artilharia, quando o militar que acabou por morrer estava a fazer explodir engenhos que não tinham sido detonados durante a atividade.

Foram enviados para o local 35 bombeiros, apoiados por 12 veículos e um helicóptero.

Enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa revelou em comunicado que já teve conhecimento "do grave acidente ocorrido" e que já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército.

Marcelo, acrescenta-se no documento, está a acompanhar "solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes".