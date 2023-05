"Mantenho total confiança política em Fernando Medina e Duarte Cordeiro"

António Costa, primeiro-ministro © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O primeiro-ministro reiterou esta quarta-feira a confiança política no ministro das Finanças, Fernando Medina, e no ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, depois de os dois governantes se virem envolvidos na notícia da TVI/CNN Portugal sobre uma alegada troca de favores entre PS e PSD na construção das listas para as eleições autárquicas de 2017 em Lisboa.

André Ventura, líder do Chega, lembrou, durante o debate na Assembleia da República, que as acusações "estão num despacho do Ministério Público", sendo que "a justiça diz que dois ministros são suspeitos".

"Sr. primeiro-ministro, quero fazer uma pergunta e deixar um desafio. Mantém a confiança em Medina e Duarte Cordeiro? O desafio é demitir estes dois ministros ainda hoje", atirou.

Em resposta, António Costa foi taxativo: "Obviamente, mantenho toda a confiança política e tenho a maior consideração pela idoneidade do doutor Fernando Medina e do doutor Duarte Cordeiro."

António Costa lembrou que não há debate em que André Ventura "não peça a demissão de um membro do Governo".

"Por si, todos os membros do Governo já estavam demitidos, o que muito nos honra da sua parte", afirmou.

"Sobre o programa da TVI, não posso falar mais do que aquilo que vi, mas do que vi sobre si acho que tem mais a contar do que eu", respondeu o primeiro-ministro.

Com o desafio de António Costa, André Ventura disse que "em nenhum momento é citado suspeito", o que é "uma grande diferença neste caso". O líder do Chega voltou a lançar suspeições para Medina e Duarte Cordeiro.

"Não pode falar muito, foi precisamente neste caso que encontraram documentos relacionados consigo, na contratação de Joaquim Morão", atira.