António Costa Silva recusa convite de ativistas e vai propor encontro no Ministério

António Costa Silva, ministro da Economia

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, recusou o convite para se juntar à ocupação do Liceu Camões, em Lisboa, dos ativistas pelo clima que se têm manifestado nos últimos dias.

Fonte do Ministério da Economia disse à TSF que o governante não vai participar na ocupação da escola, mas promete que António Costa Silva vai ligar aos ativistas na segunda-feira para propor aos um encontro.

Neste domingo, em declarações à Lusa, Clara Pestana, ativista do movimento "Fim ao fóssil: Ocupa!", convidou Costa Silva: "Queremos convidar o ministro Costa Silva a vir à nossa ocupação no [Liceu] Camões [em Lisboa] amanhã [segunda-feira] e ouvir uma palestra sobre a crise climática dada por nós."

O convite público surge depois de o ministro da Economia se ter afirmado, em declarações à Lusa, solidário com os movimentos climáticos e ter dito que nos últimos 20 anos não foi apologista de maior uso do petróleo, considerando que as manifestações são legítimas e mostrando disponibilidade para reunir-se com os ativistas.

Por sua vez, em reação às declarações de António Costa Silva, Alice Gato, outra porta-voz do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa", disse à Lusa ser necessária uma transição energética: "O que estamos a verificar é uma expansão energética, por responsabilidade também do ministro da Economia".