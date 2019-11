"Seria péssimo" descontinuidade entre quadros financeiros

O primeiro-ministro, António Costa © Claudio Bresciani/EPA

A pensar na Cimeira Europeia de dezembro, o primeiro-ministro afirmou também que a União Europeia não pode perder tempo, para fechar as negociações do orçamento de que depende a distribuição de verbas europeias a partir de 2021.

Consta que as discussões encerradas em pouco mais de seis meses, numa altura em que Conselho e Parlamento ainda estão longe de se entenderem.

"Receio que não cheguemos a acordo no próximo Conselho de dezembro. Mas, seria muito mau para a Europa se deixássemos passar a presidência croata sem que houvesse um acordo final que nos permitisse começar desde já a trabalhar nos regulamentos e naquilo que permite assegurar uma transição entre os dois quadros", afirmou o primeiro-ministro, vincando que "para a economia europeia seria péssimo que houvesse uma descontinuidade entre os dois quadros".

A Comissão considera que os Estados-Membros devem contribuir mais, para compensar a saída do Reino Unido, e propôs o reforço das contribuições dos Estados-Membros para 1,11% do Rendimento Nacional Bruto (RNB). O Parlamento Europeu é até mais ambicioso, e considera que as contribuições dos Estados devem atingir 1,3% do Rendimento Nacional Bruto. Mas, no Conselho, alguns Estados são contra o aumento das contribuições.

Nos encontros com dirigentes dos vários grupos políticos, no Parlamento Europeu, António Costa "encontrou em todos, obviamente, uma vontade grande de negociar com o Conselho, sobre qual deverá ser o montante global", tendo ainda afirmado que "não podemos sacrificar a ambição de abrir novas áreas de trabalho, da parte da União Europeia", mas também "não devemos sacrificar nem a política de coesão nem a política agrícola".

"Nas contas do Parlamento Europeu e significaria 1,3% do Rendimento Nacional Bruto", afirmou Costa, salientando que os grupos políticos "percebem que pode haver dificuldades de vários Estados-Membros, para responder a isto. E, portante, estão disponíveis para haver uma negociação".

"Mas não vejo que haja condições para poderem aprovar no no Parlamento Europeu coisas como aquilo que tem sido proposto seja de 1,0% [ou seja, sem aumento da contribuição dos Estados], seja mesmo aquelas propostas conciliatórias que a Presidência finlandesa apresentou", afirmou.