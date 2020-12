António Costa volta a testar negativo à Covid-19. Isolamento profilático chega ao fim

O primeiro-ministro, António Costa, vai agora retomar as funções presenciais © Lusa

Chega esta quarta-feira ao fim o isolamento profilático de 14 dias do primeiro-ministro. António Costa foi submetido ao teste para detetar o SARS-CoV-2, e o resultado deu negativo, de acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

O período de isolamento foi cumprido na residência oficial, em São Bento, após o contacto com o Presidente francês Emmanuel Macron, num almoço de trabalho no âmbito da presidência da União Europeia, que Portugal agora assume. O chefe de Estado Francês foi, no dia seguinte, diagnosticado com infeção pelo coronavírus.

"O primeiro-ministro, que manteve toda a atividade executiva e a agenda de trabalho não presencial, sairá hoje do confinamento que cumpriu na residência oficial, em São Bento, retomando a atividade pública regular", pode ler-se na nota emitida pelo gabinete de António Costa.

