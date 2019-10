Ao sexto Governo, Santos Silva sobe a ministro de Estado

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Lusa 15 Outubro, 2019 • 19:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Augusto Santos Silva, antigo titular da Defesa do último Governo de José Sócrates, voltou a ser escolhido para a pasta dos Negócios Estrangeiros por António Costa, desta vez também como ministro de Estado, na sexta vez que integra executivos.

Pub Pub

Antes da diplomacia, Santos Silva, de 59 anos, ocupou a Defesa (2009-2011), depois de ter sido responsável pela articulação entre o Governo e Assembleia da República, enquanto ministro dos Assuntos Parlamentares (2005-2009), no primeiro executivo de José Sócrates.

Pub Pub

Membro do núcleo duro do Governo de António Costa, Augusto Ernesto Santos Silva nasceu em 20 de agosto de 1956, no Porto. É licenciado em História pela faculdade de Letras do Porto, doutorado em Sociologia pelo ISCTE e professor na faculdade de Economia da Universidade do Porto.

É militante do PS desde 1989, ano em que se filiou juntamente com o deputado Alberto Martins, tendo integrado o conselho coordenador do Fórum Novas Fronteiras, lançado pelo antigo secretário-geral socialista José Sócrates, o organismo que elaborou o programa eleitoral com que o partido se apresentou às legislativas de 20 de fevereiro de 2005.

Augusto Santos Silva foi ministro da Educação entre 2000 e 2001, depois de ter sido secretário de Estado da Administração Educativa entre 1999 e 2000, e assumiu a pasta da Cultura entre 2001 e 2002.

"Católico de esquerda", Augusto Ernesto Santos Silva destacou-se nos Estados Gerais de António Guterres, em que surgiu como uma das principais figuras do Porto, notabilizando-se com intervenções sobre assuntos relacionados com a cidade.

Antes de assumir funções governativas, Augusto Santos Silva integrou o Conselho Nacional de Educação entre 1996 e 1999, e foi vogal da comissão do livro branco da Segurança Social.