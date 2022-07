Aos cem dias, cartão amarelo para Costa. Montenegro ainda não lidera a oposição

O primeiro-ministro, António Costa © Nuno Veiga/Lusa

Um tombo nas opiniões positivas e uma subida na avaliação negativa, deixam António Costa em terreno desfavorável, quando se cumpriram cem dias de governação, marcados pelos efeitos da crise, pela desautorização do ministro das Infraestruturas e pelo encerramento de várias urgências hospitalares.

Olhando para a evolução desta sondagem, só em outubro, do ano passado, o primeiro-ministro registava valores tão negativos. Foi durante o braço de ferro com a esquerda parlamentar que resultou na queda do Governo.

O executivo também cai na avaliação dos inquiridos registando 43 pontos negativos contra apenas 35 positivos.

Entre a oposição, que mantém mais notas negativas do que positivas, é ainda André Ventura quem é nomeado como a principal figura, com 36%, enquanto o novo líder do PSD, Luís Montenegro, entra nesta sondagem, escolhido por apenas 19%.

Marcelo Rebelo de Sousa cai 5 pontos na avaliação dos inquiridos, mas ainda é quem regista melhor nota com 56%. Nesta sondagem, mais de metade dos inquiridos do PS consideram que o Presidente devia ser mais exigente com o Governo.

Em geral, 46% dos inquiridos depositam mais confiança em Marcelo do que em Costa, 31% têm o mesmo grau de confiança nas duas figuras do Estado e apenas 13% preferem o primeiro-ministro, entre eles os eleitores da CDU.

O caso mais emblemático no Governo é a queda, para terreno negativo, da ministra da Saúde, Marta Temido. Se, em abril, Temido era a mais popular no executivo, agora está abaixo da linha de água, acompanhada, entre outros, por Fernando Medina.

Sublinha-se o aumento de notoriedade do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, embora permaneça em terreno negativo. Entre os ministros avaliados, destaca-se, pela negativa, Pedro Nuno Santos que mais do que duplica as notas desfavoráveis.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias 5 e 10 de julho. Foram recolhidas 810 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,44%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.