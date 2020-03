"Apanhado de surpresa." Governo afasta presidente dos Serviços Partilhados da Saúde

© Pedro Correia/Global Imagens

O Governo afastou o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Henrique Martins, do cargo. A notícia é avançada pelo Observador , com o responsável a afirmar ao site que foi "apanhado de surpresa" pela decisão.

Henrique Martins explica que foi a própria secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, quem o informou de que não iria ser reconduzido.

Ao Público , o responsável pelo SPMS explicou que também o secretário de Estado da Saúde, António Sales, lhe ligou "ontem à noite [quarta-feira]" para o informa de que "já não estava a trabalhar no dia seguinte". Foram também afastados Artur Mimoso e João Martins.

Afastado do SPMS, Henrique Martins lamenta que não lhe tenha sido dada qualquer justificação para a sua não-recondução. O mandato terminou no dia 31 de dezembro de 2019, mas segundo Henrique Martins, o próprio podia ter continuado no cargo, isto porque o limite é de três mandatos, de três anos cada.

À TSF, Henrique Martins confirma que, nos últimos meses, houve um diferendo com o Governo pelos cortes no financiamento. O até aqui presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde admite que teme pelo futuro imediato da linha Saúde 24.

"Ainda não foi lançado o concurso para a continuação do serviço, por isso é que temo", lamentou. Admitindo que a interação com a tutela nos últimos tempos possa não ter sido "tão simpática nos últimos tempos", Henrique Martins aponta uma redução de 18 milhões de euros no orçamento do SPMS entre 2018 e 2020, algo que se reflete também na linha Saúde 24.

"Anualmente, o uso do SNS24 tem vindo a crescer e, como se imagina, não foi confortável", sublinha Henrique Martins, garantindo que os SPMS se mostraram "sempre desconfortáveis com o orçamento apresentado".

O Observador adianta que o sucessor no cargo é Luís Goes Pinheiro, antigo secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, que já começou a exercer funções esta quinta-feira.

A SPMS é, desde 2017, responsável pela linha Saúde 24, substituindo a Direcção-Geral da Saúde nessas funções.