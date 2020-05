"Apanharam-nos pelas costas". Deputado João Paulo Correia garante que PS confia em Mário Centeno

João Paulo Correia © Miguel A. Lopes/Lusa

O deputado socialista João Paulo Correia acredita que o caso entre António Costa e o ministro das Finanças não vai afectar o Governo. No Fórum TSF, o deputado lembra que esta não é a primeira vez que se fala da saída de Mário Centeno, que diz, saiu da reunião em São Bento "reforçado".

Sobre o pedido de demissão defendido pelo líder do PSD, Rui Rio, João Paulo Correia acusa os sociais-democratas. "É falso que a bancada do PS não tenha defendido Mário Centeno. Rui Rio não teve coragem de dizer isso lá dentro [no parlamento], ninguém do PSD teve coragem de fazer o ataque ao PS lá dentro. Apanharam-nos pelas costas, foram declarações abusivas", diz o deputado socialista.

"Já foram muito os episódios em que se anunciou a saída do ministro das Finanças do Governo", lembra João Paulo Correia.

"Todos esses episódios foram explorados primeiramente pelo PSD", garante, "Mais uma vez a tentativa saiu frustrada. Não criaram nenhuma crise política, bem pelo contrário: saiu reforçado, ao fim do dia, com o comunicado do primeiro-ministro", garante o deputado.

Em comunicado, António Costa anunciou esta quarta-feira que mantêm a confiança no ministro das Finanças, depois de uma reunião em São Bento.