Apesar da maioria, Governo vai falar com PAN e Livre sobre o Orçamento

© Maria João Gala/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 11 Maio, 2022 • 08:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo chamou o PAN e Livre para uma reunião na Assembleia da República (AR), esta tarde, para discutir medidas para a fase de especialidade do Orçamento do Estado, apurou a TSF.

Inês Sousa Real e Rui Tavares, deputados únicos do PAN e do Livre, foram os únicos que se abstiveram na votação do documento na generalidade, além do voto a favor da maioria do partido socialista.

A TSF sabe que a reunião, que se realizará ao início da tarde desta quarta-feira, na AR, vai contar com o ministro das Finanças, Fernando Medina, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

Apesar de o Orçamento do Estado ter aprovação garantida, com a maioria absoluta do PS, António Costa já tinha mostrado abertura para dialogar com a oposição. A primeira reunião é com o PAN, às 14h00.