Apesar das críticas, Governo mantém modelo de apoio às artes 

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, aponta a abertura dos concursos ao primeiro trimestre de 2020

Quase todos vestidos de preto, elementos de várias companhias teatrais marcaram presença nas galerias do hemiciclo para ouvir a ministra da Cultura sobre o modelo de apoio às artes, num debate convocado pelo PCP.

Mas se os comunistas defendem que é preciso "alterar tudo no apoio às artes", deitando fora o atual modelo de concurso, Graça Fonseca considera que só o atual modelo garante "transparência e equidade" na distribuição do financiamento.

"O concurso é a única forma de assegurar transparência e equidade, sendo que num concurso haverá sempre entidades que ficam dentro e fora, em qualquer área, desde a ciência à educação", defendeu Graça Fonseca depois de ouvir críticas da esquerda e da direita e numa altura em que mais de 300 artistas e estruturas artísticas pedem a sua demissão.

Em outubro, "cinco dias depois das eleições", como sublinhou o PCP, foram conhecidos os resultados provisórios dos concursos sustentados bienais 2020-2021, tendo sido excluídas de apoios 75 entidades candidatas que eram consideradas elegíveis pelo júri.

"Pela primeira vez em muitos anos, os concursos abriram no primeiro semestre do ano anterior, seis meses de antecipação. A todos estes aspetos positivos, acresce uma maior abrangência territorial, uma vez que em todas as regiões, com exceção do Alentejo, houve um aumento do apoio financeiro recebido. Entre as estruturas apoiadas neste concurso, 38 não tinham apoio anterior e 22 não tinham mesmo historial de candidaturas à Direção-Geral das Artes", sublinhou a ministra da Cultura.

No debate, a deputada comunista Ana Mesquita defendeu o financiamento de "todas as candidaturas elegíveis" que considerou "imperioso resolver agora".

"Vai reverter os cortes, nomeadamente na região do Alentejo, acabar com este modelo injusto de apoio às artes que não responde ao direito à criação?", perguntou a deputada comunista, ouvindo como resposta, a ministra a admitir que o Alentejo será um dos casos em que haverá solução em 2020.

A ministra considera que "não se pode estar permanentemente a pôr em causa o que foi feito anteriormente, porque as estruturas também não podem estar sempre a adaptar-se a alterações".

Ana Rita Bessa, do CDS lembrou que existe um abaixo-assinado de mais de 300 artistas que circula a pedir a demissão da ministra, que, no seu entender, "não revela capacidade de escuta nem capacidade de diálogo com o setor", mas Graça Fonseca adiantou que "agora que o concurso foi encerrado, é o momento de falar com as estruturas e com as entidades representativas".

Pelo Bloco de Esquerda, Beatriz Gomes Dias acusou o Governo de "humilhar" o setor com "migalhas" no que foi contestada pela ministra da Cultura lembrando que a dotação orçamental de 25 milhões de euros para apoio às artes "repõe os valores de 2009", num reforço de 83%.

No debate, houve várias referências à necessidade de que o Orçamento da Cultura atinja o 1% do PIB.