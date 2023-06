Aplausos, assobios e protestos no 10 de Junho. Veja as imagens da cerimónia em Peso da Régua

Por TSF/Lusa 10 Jun, 2023 • 15:10

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões das Comunidades Portuguesas tiveram este ano lugar em Peso da Régua, de forma a chamar a atenção para os "interiores às vezes esquecidos" do continente.

A cerimónia militar começo às 10h00 na Praça do Município, onde estiveram presentes o Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e líderes de partidos, entre os quais o presidente do PSD, Luís Montenegro.

Após ter terminado a cerimónia militar, António Costa percorreu a pé o trajeto desde a avenida do Douro até ao local escolhido para o almoço, tendo sido sempre seguido por muitos docentes que gritavam, entre outras palavras de ordem "respeito". A mesma mensagem estava escrita nos cartazes, em alguns dos quais era também possível ler "demissão" e ver a imagem do primeiro-ministro com dois lápis nos olhos e um nariz de porco.