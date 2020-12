Apoiar empresas e quem perdeu rendimentos. BE quer novo contrato para a recuperação do país

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins © José Sena Goulão/Lusa

O Bloco de Esquerda (BE) defende que é necessário um novo contrato para a recuperação do país. O partido apresentou, esta manhã, uma série de medidas que considera serem urgentes para que as empresas e trabalhadores possam recuperar dos efeitos da crise pandémica.

O documento a que Catarina Martins chama de contrato para a recuperação do país é composto por três eixos: medidas de apoio às empresas, novas exigências de cumprimento da legislação laboral e apoio a quem perdeu rendimentos.

Entre as propostas do Bloco do Esquerda, estão uma maior acessibilidade das microempresas e empresas unipessoais às medidas de apoio, a redução das rendas dos imóveis comerciais, um programa de fiscalização específico da Autoridade para as Condições do Trabalho para os setores do turismo, restauração e cultura. Já na parte do apoio a quem perdeu rendimentos, o partido propõe o alargamento do período de concessão dos apoios definidos na primeira vaga da pandemia e a reformulação do apoio aos trabalhadores informais.

Questionada sobre o facto de o BE não ter conseguido inscrever estas medidas no Orçamento do Estado para 2021, aprovado há duas semanas, Catarina Martins lembra que é o próprio primeiro-ministro quem a cada 15 dias anuncia que mais medidas de apoio serão definidas.

"O Governo reconhece que terá de apresentar outras medidas, que o país ainda não conhece, de apoio à economia. Aliás, registo que, a cada estado de emergência, o primeiro-ministro anuncia que o sr. ministro da Economia há de anunciar novas medidas de apoio à economia. Este é o nosso contributo para essas medidas que têm de ser desenhadas e que nós achamos que são urgentes, que não podem mais ser adiadas", referiu a líder bloquista.