Apoio a pessoas sem-abrigo: Marcelo aplaude "empenho" de Governo, Parlamento e autarquias

Marcelo Rebelo de Sousa durante uma iniciativa para distribuição de refeições este mês

Por Raquel de Melo com Carolina Rico 21 Novembro, 2019 • 13:51

O Presidente da República considera que há um empenho nunca antes visto por parte do Governo, Parlamento e autarquias face ao problema das pessoas em situação de sem abrigo.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa diz-se, em especial, "muito feliz" com o empenho de Fernando Medina na Câmara Municipal de Lisboa.

"Dizer que garante que a câmara tem meios para enfrentar a situação de todas as pessoas que estão na rua em Lisboa, querendo resolver os seus problemas, é um passo muito, muito, muito positivo."

"Sinto que finalmente a questão dos sem-abrigo está a chegar a todos os quadrantes", destaca o Presidente. E há meios para satisfazer o "sonho legítimo" das pessoas que estão na rua: encontrar uma saída.

Questionado sobre o pedido de explicações e as críticas do PSD ao Governo sobre esta matéria, Marcelo Rebelo de Sousa opta por colocar a tónica no empenho do parlamento.

O Parlamento "está muito empenhado nesta causa. Não me lembro de ter havido uma iniciativa assim nos últimos quatro anos", reforçou.

A tentativa de encontrar respostas para as pessoas em situação de sem-abrigo tem sido uma bandeira do Presidente da República desde o início do seu mandato. Amiúde acompanha o trabalho de voluntários nas ruas, e visita centros de acolhimento.

Também já promoveu oito reuniões sobre o tema junto de instituições de apoio a pessoas sem-abrigo, sete das quais com o Governo representado.