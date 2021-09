"Apoio suficiente." Basílio Horta desvaloriza perda de maioria absoluta em Sintra

Basílio Horta, candidato do PS reeleito para a Câmara Municipal de Sintra © António Pedro Santos/Lusa

Por Lusa 27 Setembro, 2021 • 20:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Basílio Horta, candidato do PS reeleito para a Câmara Municipal de Sintra, desvalorizou esta segunda-feira o facto de ter perdido a maioria absoluta, sublinhando que irá encontrar o "apoio suficiente para ter uma gestão estável.

"Quantas câmaras no país há com maioria absoluta? Parece que é obrigatório ter a maioria absoluta. Eu, a primeira vez que fui eleito não tive maioria absoluta e tive estabilidade. A gente há de encontrar o apoio suficiente para ter uma gestão estável", afirmou o autarca à agência Lusa.

Segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna, Basílio Horta (PS) foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Sintra com 35,29% dos votos (5 mandatos), seguindo-se a coligação Vamos Curar Sintra (PSD/CDS-PP/A/MPT/PDR/PPM/RIR), com 27,52% (4 mandatos), Chega com 9,08% (1 mandato), CDU com 9,02 (1 mandato), BE (5,821%) Nós,Cidadãos! (2,95%) e IL (2,67%).

"Os únicos partidos que subiram foi o Chega, a IL e o PAN. Todos os partidos desceram. Agora, o que é importante é que houve quem ganhasse", argumentou.

Basílio Horta justificou a perda de maioria absoluta com o aumento da taxa de abstenção: " Perdi um vereador com 60% de abstenção. É o concelho do país com maior abstenção. Isso preocupa-me e entristece-me", apontou.

Questionado pela Lusa sobre o crescimento do Chega e a conquista de um vereador, o autarca ressalvou que se trata de um partido que "vive na democracia", mas admitiu que será necessária uma "reflexão".

"O Chega é um partido que vive na democracia e, portanto, é normal e natural. Quando muito o importante é nós fazermos uma reflexão sobre os motivos que levam o Chega a subir", atestou.

LEIA AQUI TUDO SOBRE AS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS