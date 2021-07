Apoios sociais na pandemia. Tribunal confirma violação da norma-travão pelo Parlamento

O primeiro-ministro, António Costa © EPA

O Tribunal Constitucional deu razão, em parte, ao primeiro-ministro que tinha pedido ao Tribunal Constitucional a fiscalização de duas leis do Parlamento, aprovadas no início do ano e promulgadas por Marcelo Rebelo de Sousa, por alegada violação da chamada norma-travão que impede o aumento da despesa do Estado ao longo do ano, fora dos momentos de aprovação do Orçamento do Estado.

O pedido de fiscalização sucessiva dos apoios sociais aprovados pela Assembleia da República para responder à crise criada pela pandemia tinha sido feito em março e agora, em plenário, o Tribunal deu razão a três dos pontos levantados por António Costa.

Os juízes argumentam com a violação dessa norma travão inscrita na Constituição da República Portuguesa e que prevê que "os deputados, os grupos parlamentares, as Assembleias Legislativas das regiões autónomas e os grupos de cidadãos eleitores não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento".

Em causa estão apoios relacionados com três tipos de medidas: alargamento do apoio no âmbito da suspensão de atividade letivas e não letivas presenciais; apoio excecional à família; e medidas excecionais por redução forçada da atividade económica e de incentivo à atividade profissional.

A insconstitucionalidade foi declarada para os artigos 2.º e 3.º da Lei 16/2021, bem como para o artigo 2.º da Lei 15/2021.

O acórdão conclui que essa inconstitucionalidade existe para as leis que aumentam a despesa do Estado de forma direta ou indireta no ano económico em curso.

Apesar da decisão, aprovada por unanimidade, o Tribunal Constitucional decidiu que o acórdão agora concluído só fará efeitos depois da sua publicação em Diário da República, excluindo-se, na prática, a devolução dos apoios entretanto recebidos, nos últimos meses, pelas famílias. Os juízes justificam-se com "razões de segurança jurídica, de equidade ou de interesse público" e sublinham que o próprio primeiro-ministro defendeu esta posição quando fez o pedido de avaliação das leis aprovadas pela maioria dos deputados e promulgadas pelo Presidente da República.