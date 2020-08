Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República © António Cotrim/Lusa

O Presidente da Assembleia da República evocou os 200 anos de um dos momentos fundadores da Revolução Liberal - a Revolução de 24 de agosto de 1820, no Porto -, depois de no início do ano ter estado envolvido numa polémica com Rui Moreira, que acusou o Parlamento de ter procurado secundarizar estas comemorações.

Referindo-se às comemorações programadas pela Assembleia da República, iniciadas em 2017 e que se estenderão até 2026 (ano em que se cumpre meio século sobre a Constituição de 1976), numa mensagem vídeo, Eduardo Ferro Rodrigues diz que pretendeu contribuir para "a divulgação pública da atualidade dos ideais liberais, republicanos e democráticos".

"No período difícil que atravessamos, devemos procurar inspiração na experiência histórica do Constitucionalismo - uma lição plena de atualidade e que merece, pelos valores que representa, uma presença forte na memória coletiva e na cultura política do nosso país", conclui.

Em janeiro, o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, sugeriu que o Parlamento não dava o apoio financeiro requerido pelo facto de estas comemorações terem como palco principal a segunda cidade do país e não a capital - posição essa que o presidente da Assembleia da República repudiou.

Em declarações à TSF, Rui Moreira lembra que escreveu ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, perguntando se o Parlamento pretendia aderir às comemorações e não gostou da resposta.

"Tenho pena que a Assembleia da República não se tenha querido envolver de outra maneira (...) e que haja parte do país que ainda não conviva bem com o facto de, por acaso, esta revolução ter ocorrido no Porto.

Rui Moreira lembra que comemorações contam com "alto patrocínio do Presidente da República" 00:00 00:00

"Aquilo que quisemos foi perguntar à Assembleia da República se queria fazer um esforço conjunto de celebração. Pelos vistos acharam que nós queríamos dinheiro e que não tinham dinheiro. Não era isso que nós estávamos a querer", assegura Rui Moreira. "Quem fica mal nisto é a Assembleia da República."

A Revolução Liberal começou no Porto mas é de todo o país, lembra o autarca 00:00 00:00

Rui Moreira revela ainda que a câmara do Porto desistiu de criar um Museu do Liberalismo na casa de Almeida Garret devido às dificuldades do município em adquirir o espaço a um particular.

O presidente da câmara do Porto explica que não haverá propriamente um Museu do Liberalismo, mas sim vários espaços na cidade dedicados ao tema.

Isto não quer dizer que a autarquia tenha desistido definitivamente da compra, ressalva Rui Moreira 00:00 00:00

O programa das comemorações, que se iniciou em fevereiro, foi alterado pela pandemia de Covid-19 e pela morte do comissário-geral Pedro Baptista. Assim, o momento alto das comemorações será no dia 28 de agosto, na abertura da Feira do Livro do Porto.

A Assembleia da República lançou ainda, esta segunda-feira, uma página dedicada às Comemorações do Bicentenário do Constitucionalismo Português, presididas por Guilherme d"Oliveira Martins, sob o lema "Celebrar a Liberdade, 200 anos de Constitucionalismo", na qual se podem encontrar vastas informações sobre a Revolução Liberal e os seus antecedentes.