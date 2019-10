"Grande aposta" falhou. Heloísa Apolónia está fora do Parlamento

© Manuel de Almeida/Lusa

A dirigente do partido ecológico "Os Verdes", Heloísa Apolónia não conseguiu, este domingo, ser eleita para o Parlamento. A CDU, coligação PCP-PEV, tinha feito uma "grande aposta" em Leiria - como disse fonte do partido ao DN em junho - por ser um distrito com tradições ambientalistas.

Havia, no entanto, um dado preocupante para a CDU à partida para estas Legislativas: foi em 1985, há 34 anos, que Leiria elegeu o último deputado desta coligação. Em 2019, dos dez deputados elegíveis neste círculo, cinco foram conquistados pelo PSD, quatro pelo PS e um pelo BE.

Assim, depois de oito legislaturas, a jurista Heloísa Apolónia, de 50 anos, vai ficar fora do Parlamento. Até aqui, tinha sido sempre eleita pelo círculo eleitoral de Setúbal.