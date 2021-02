"Aprender com presidenciais". PAN quer dois dias para votar nas autárquicas

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 11 Fevereiro, 2021 • 18:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dois dias de votação, mais mesas e locais para voto antecipado, revogação da lei que prevê que um candidato de um grupo de cidadãos apenas pode concorrer a um dos órgãos autárquicos: são mudanças que o PAN defende, desde já, para que a ida às urnas nas autárquicas seja mais segura e participada.

Para o deputado André Silva tratam-se de "alterações à lei eleitoral de forma a que os cidadãos possam aproximar-se do escrutínio" e ainda de "aprender com os erros das presidenciais".

Desta forma, o porta-voz do Pessoas Animais Natureza sublinha que são "alterações cirúrgicas, mas importantes" e que, à cabeça, levantam o debate sobre o dia das eleições.

"Do nosso ponto de vista, poderíamos pensar em alargar o dia da votação a dois dias, por exemplo, sábado e domingo", destaca.

"Depois, o voto por antecipação, que ocorre uma semana antes, poder ter mais locais e mais mesas de voto para que as pessoas se sintam mais seguras e saibam que não vão estar várias horas nas filas para poderem votar", diz André Silva à TSF que também quer "garantir que todas as pessoas que estão institucionalizadas, que estejam em lares, por exemplo, ou as pessoas infetadas ou em isolamento profilático possam votar à distância, ou seja, as urnas irem às instituições ou à casa dessas pessoas para que possam votar".

O PAN quer também abrir o debate para "que grupos de pessoas de risco possam também votar dessa forma e com isso garantir equipas com eficácia para que possam ir a casa dessas pessoas".

Revogar lei que é "garrote à democracia"

Entre as propostas do partido estão também a possibilidade de voto por correspondência e a "revogação ou uma moratória a uma alteração que PS e PSD fizeram juntos em julho de 2020 que visa colocar um garrote à democracia, aos pequenos partidos e aos grupos de cidadãos independentes, impedindo-os de se candidatar a todos os órgãos".

Trata-se de uma lei aprovada ainda na última sessão legislativa sob fortes críticas de todos os outros partidos e que estabelece que um candidato de um grupo de cidadãos apenas pode concorrer a um dos órgãos autárquicos ou a mais do que uma assembleia de freguesia.

"Esta medida é absolutamente inqualificável. Se em tempo normal, sem pandemia, já se torna bastante difícil os cidadãos ou partidos conseguirem pessoas, negociações e conversações para encetar o processo eleitoral e listas, em tempo de Covid e de confinamento, torna-se muito mais difícil porque há situações de preparação das listas e das autárquicas que requerem presença física. É fundamental que medida seja revogada ou que haja uma moratória e que só entre em vigor nas autárquicas de 2025", diz André Silva à TSF.

A proposta do PAN deve dar entrada na Assembleia da República nos próximos dias de modo a que cada partido "consiga fazer as suas propostas, debater na generalidade, trabalhar na especialidade, fazer aprovar em Belém uma lei para que estas medidas em concreto entrem em vigor". "Não estamos a falar de medidas vão chocar com o próprio processo eleitoral em curso", conclui.