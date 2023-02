Aprovada comissão de inquérito à TAP proposta pelo Bloco de Esquerda

© Rui Coutinho/Arquivo Global Imagens

Já foi aprovada no Parlamento a comissão de inquérito à TAP proposta pelo Bloco de Esquerda, com a abstenção do PS e o voto a favor de PSD, Chega, IL, BE e PAN.

Em cima da mesa estava também uma proposta do Chega, que acabou rejeitada, já que a maioria absoluta do PS votou contra.

O presidente da comissão de inquérito será o socialista Jorge Seguro Sanches, enquanto o coordenador do PS nessa comissão será o deputado Carlos Pereira.

O PS vai assumir a presidência da comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, apesar de ter defendido que esse lugar deveria caber ao Chega.

O objeto desta comissão será "avaliar o exercício da tutela política da gestão da TAP, SGPS, S.A. e da TAP, S.A., em particular no período entre 2020 e 2022, sob controlo público".

Notícia em atualização