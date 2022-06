Aproximação entre Chega e forças de segurança? "Não corresponde à realidade"

O ministro da administração Interna, José Luis Carneiro © Paulo Cunha/Lusa

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, acredita que a ideia de que há uma infiltração entre o Chega e os agentes policiais em Portugal "não corresponde à realidade".

"Tenho encontrado, de Norte a Sul do país, profissionais com grande brio profissional a quem o país deve um reconhecimento. Abraçam as forças de segurança e disponibilizam-se a colocar a sua própria vida ao serviço da autoridade democrática do Estado, grande sobriedade na forma como assumem a sua responsabilidade. O Governo e o partido que ganhou as eleições tem opções programáticas que se balizam com dois princípios fundamentais: a autoridade democrática e a defesa das liberdades, direitos e garantias fundamentais", explicou José Luís Carneiro em entrevista à RTP.

Questionado sobre os atrasos no aeroporto, o ministro reconheceu que o episódio "não deveria ter acontecido", mas lembrou que o fenómeno aconteceu um pouco por toda a Europa e referiu o exemplo de Dublin, onde se registaram cinco horas de atraso.

"Construímos, com a ANA Aeroportos, TAP, Turismo de Portugal, Ministério das Infraestruturas e Ministério da Economia um plano de contingência para enfrentar aquilo que parece ser um crescimento do turismo acima de 2019. Tudo procurarei fazer para evitar que circunstâncias equivalentes se voltem a repetir. Por isso é que o país entendeu que devia criar um novo aeroporto. Fomos os primeiros a mobilizar a Polícia de Segurança Pública para ajudar nos aeroportos e Espanha seguiu o exemplo", afirmou o ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro esclareceu também que estão a ser mobilizados funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de todo o país para reforçar o apoio no aeroporto.

"Temos também em reforço da fronteira os agentes da PSP que estão a ser colocados como reforço do SEF. Trabalharão na primeira linha do aeroporto, no apoio a essas funções do SEF. Em cada box temos um elemento do SEF e da PSP. O elemento do SEF faz a supervisão do agente da PSP até que esteja capacitado para receber autorização do diretor do SEF para que possa entrar nas bases de dados e carimbar os passaportes", acrescentou.