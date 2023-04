"Apure-se a verdade, doa a quem doer." Costa tranquilo com resultados da comissão de inquérito à TAP

O primeiro-ministro, António Costa © António Pedro Santos/Lusa

Por Cátia Carmo 04 Abril, 2023 • 13:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, garante que não está preocupado com os resultados da comissão parlamentar de inquérito à TAP e garante que a verdade tem de vir ao de cima, doa a quem doer.

"Nunca estou preocupado quando se trata de apurar a verdade. Apure-se a verdade. O país nunca fica pior sabendo a verdade, pelo contrário, fica sempre melhor seja a verdade qual seja e doa a quem doer", sublinhou Costa.

À margem de uma reunião com a Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico e com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Costa recusou desviar-se do tema central deste encontro mas, quando questionado sobre a alegada mentira do diretor financeiro da TAP no Parlamento, o primeiro-ministro disse apenas que a investigação deve continuar a decorrer.

"Para já, não antecipemos os resultados. Deixemos trabalhar quem está a trabalhar, concluir os relatórios. Se houver ilações, tiremos ilações", acrescentou o primeiro-ministro.

A ainda presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, vai ser ouvida esta terça-feira na comissão de inquérito, após ter contestado a exoneração anunciada pelo Governo, na sequência da indemnização à ex-administradora Alexandra Reis.

A gestora é a terceira personalidade, de uma lista de cerca de 60, a ser ouvida pela comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda.



A ainda presidente executiva da TAP contestou o despedimento e acusou o Governo de ter tido "pressa política" para a demitir, segundo a contestação da defesa, citada pela TVI/CNN.