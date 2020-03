Aquilo que precisamos de saber para sair (ou não) de casa nas próximas semanas

Há mais de mil casos de Covid-19 confirmados em Portugal © Leonardo Negrão/Global Imagens

O decreto aprovado pelo Governo que dá no fundo concretização prática à decisão de estado de emergência confirmada na quarta-feira define, ao certo, quais as razões que podem levar alguém a circular na via pública.

O documento divide, contudo, estas razões por três tipos de pessoas.

CONFINAMENTO OBRIGATÓRIO

Aqueles que têm de ficar sempre em casa ou em estabelecimento de saúde são os doentes com Covid-19 e aqueles a quem as autoridades de saúde têm dado ordens de vigilância ativa, por exemplo por terem estado em contacto com um doente ou por terem chegado do estrangeiro.

A violação da obrigação de confinamento constitui crime de desobediência.

IDOSOS E DOENTES CRÓNICOS

Os idosos com mais de 70 anos, bem como os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica (entre eles os hipertensos, diabéticos, doentes cardiovasculares, portadores de doença respiratória crónica e doentes oncológicos), estão sujeitos ao dever especial de proteção. Na prática, só podem sair à rua com alguns objetivos específicos.

a) Aquisição de bens e serviços;

b) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde;

c) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras;

d) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física coletiva;

e) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia;

f) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

Há, contudo, exceções. Os doentes crónicos podem continuar a sair à rua para trabalhar.

As limitações anteriores também não se aplicam, nem em termos da idade (os mais de 70 anos) aos Aos profissionais de saúde e agentes de proteção civil, titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos parceiros sociais.

O QUE DEVEM FAZER TODOS OS OUTROS

Todos os outros, que não estão doentes, não tiverem ordens das autoridades de saúde para ficar em casa, nem são idosos ou doentes de risco, ficam sujeitos ao chamado "Dever geral de recolhimento domiciliário".

Têm uma via um pouco mais aberta para sair de casa, mas só com os seguintes objetivos.

a) Aquisição de bens e serviços;

b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas;

c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;

d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;

e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por

aplicação de medida decretada por autoridade judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar;

f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes;

g) Deslocações para acompanhamento de menores;

i) Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre;

ii) Para frequência dos estabelecimentos escolares, ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março;

h) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física coletiva;

i) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;

j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada

por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;

k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;

l) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias;

m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras;

n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para alimentação de animais;

o) Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais para assistência médico-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de resgate de animais;

p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, emitido nos termos legais, no exercício das respetivas funções ou por causa delas;

q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com

o desempenho de funções oficiais;

r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;

s) Retorno ao domicílio pessoal;

t) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

Finalmente, é ainda possível pegar no carro para abastecer o depósito.

E o teletrabalho é obrigatório, independentemente do vínculo laboral, mas só sempre que as funções em causa o permitam.