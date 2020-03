AR cancela deslocações de deputados ao estrangeiros e limita visitas

© António Cotrim/Lusa

A conferência de líderes reviu as medidas de precaução sobre o coronavírus e anunciou que as deslocações de funcionários e deputados ao estrangeiro foram canceladas.

Também as visitas agendadas, entre elas as visitas de estudo e as presenças em galerias, vão ser avaliadas dependendo dos casos, nomeadamente das zonas do país em que já foram detetados casos de Covid-19.

A Assembleia da República tem um plano de contingência e há um acompanhamento em permanência com DGS para que sejam tomadas as decisões necessárias.

Sobre o encerramento total das visitas, a conferência de líderes considera que se trataria de uma medida que poderia vir a criar uma "situação de alarmismo que a DGS não recomenda".

Pedro Delgado Alves, do PS, fala numa "avaliação que parece ser de meridiano de bom senso", "sem nenhum alarmismo" e com "a serenidade que os últimos dias têm revelado ser produtora de tranquilidade e de garantia de que as instituições estão a fazer".

"O equilíbrio entre medidas de precaução e não gerar a ideia de que há uma situação de tal urgência que é necessário abrandar excessivamente o funcionamento das instituições", realça o deputado socialista.