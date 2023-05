As 12 horas de audição do ex-adjunto e da chefe de gabinete de Galamba, a primeira noite dos Coldplay em Coimbra e outros destaques TSF

João Galamba irá esta tarde ao Parlamento © Miguel A. Lopes/Lusa (arquivo)

Depois das longas audições ao ex-adjunto e da chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas, a atualidade política será marcada pela ida de João Galamba à comissão de inquérito à TAP. Ontem, houve contradições e acusações mútuas. O ministro tem hoje a oportunidade de esclarecer as dúvidas perante os deputados e a TSF irá acompanhar tudo em direto.

No Fórum TSF, a atuação do SIS neste caso esteve em debate e é consensual entre os partidos que todos os pontos devem ser esclarecidos, depois das explicações de ontem de Frederico Pinheiro no Parlamento.

Entretanto, o Ministério Público confirma que o caso que envolveu o ex-adjunto e o ministro João Galamba está a ser investigado.

Coimbra recebeu ontem o primeiro de quatro concertos da banda britânica Coldplay. A repórter Marta Melo esteve no concerto e no final ouviu as reações de algumas das 50 mil pessoas que assistiram. Veja também as melhores imagens da banda que não deixou de tocar os melhores êxitos e que ainda interpretou um clássico de Coimbra.

Na Colômbia, quatro crianças foram encontradas com vida na selva duas semanas após terem sofrido um acidente de avião. A história já deu a volta ao mundo e há quem fale em milagre.

No plano internacional, o presidente bielorusso deixou um aviso ao Ocidente. Para Lukashenko, a expansão da NATO para leste coloca o mundo perto de um conflito global.