As alterações no Governo: quem é a equipa do novo ministro das Finanças?

João Leão, novo ministro das Finanças © António Pedro Santos/Lusa

Por TSF 12 Junho, 2020 • 18:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Mendonça Mendes

António Mendonça Mendes © Pedro Rocha/Global Imagens

António Mendonça Mendes nasceu em Coimbra, em 1976.

Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, menção jurídico-económicas, em 1999.

Foi assessor do Secretário de Estado da Justiça do Governo de Portugal (1999-2002).

Foi advogado na Gonçalves Pereira, Rato, Ling, Vong & Cunha, na Região Administrativa Especial de Macau (2003-2005).

Foi Chefe do Gabinete da Secretária de Estado dos Transportes do Governo de Portugal (2005-2008).

Foi advogado (in house) do grupo empresarial Geocapital (2008-2009).

Foi Chefe do Gabinete da Ministra da Saúde (2009-2011).

Foi Diretor na Refer - Rede Ferroviária Nacional, EPE, com responsabilidades nas áreas de Capital Humano, Assuntos Jurídicos e Organização (2011-2013).

Foi advogado e sócio da André, Miranda e Associados - Sociedade de Advogados, em Lisboa (2014-2017).

Desempenhou ainda os cargos de Presidente da Comissão de Conciliação do Contrato de Exploração Ferroviária do Eixo Norte-Sul (2009) e de Membro designado pela Assembleia da República no Conselho Superior de Julgados de Paz (desde 2015).

Desempenha as funções de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais desde julho de 2017.

Cláudia Joaquim

Cláudia Joaquim © Leonardo Negrão/Global Imagens

Cláudia Joaquim nasceu em Torres Vedras em 1975.

É licenciada em Economia, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), pós-graduada em Contabilidade, Finanças Públicas e Gestão Orçamental, pelo IDEFE/ISEG, e Mestre em Políticas Públicas, pelo ISCTE-IUL.

De dezembro de 2019 a junho de 2020 foi vogal da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

De novembro de 2015 a outubro de 2019 foi Secretária de Estado da Segurança Social no XXI Governo Constitucional.

De janeiro de 2014 a outubro de 2015 foi Assessora Parlamentar dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que integravam a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.

Entre 2010 e 2012 foi subdiretora geral do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério da Solidariedade e Segurança Social.

Entre 2009 e 2010 exerceu funções de adjunta no Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social e entre julho de 2005 a outubro de 2009 exerceu funções de assessora nesse mesmo gabinete.

É coautora do texto «O programa de assistência económica e financeira e as pensões», publicado em 2014, no âmbito do Fórum de Políticas Públicas do ISCTE. Participou também na redação de um documento publicado pelo Observatório das Crises e Alternativas, do Centro de Estudos Sociais, sobre os problemas e as soluções para a Segurança Social.

Em 2015, apresentou a sua tese de mestrado «O terceiro setor e a proteção social: que modelo para Portugal?», onde defende que as medidas de ação social não são «concorrentes» com as prestações sociais de solidariedade social ou de proteção familiar, mas sim complementares.

É Técnica Superior do Instituto da Segurança Social, I.P., desde 2001.

João Nuno Marques de Carvalho Mendes

João Nuno Mendes © Vera Pinho/Global Imagens

João Nuno Mendes nasceu em Coimbra em 1973.

É licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão - ISEG, onde foi assistente na área da gestão.

Iniciou a sua atividade profissional na área de auditoria na empresa Arthur Andersen, onde esteve de 1994 a 1996.

Foi Secretário de Estado do Planeamento entre 1999 e 2002 no XIV Governo da República, assumindo responsabilidades no domínio do terceiro quadro comunitário de apoio.

Foi assessor económico do Gabinete do Primeiro Ministro do XIII Governo Constitucional entre 1996 e 1999.

Entre 2002 e 2007 desempenhou funções de administrador com área financeira em unidades de negócio do Grupo Amorim, designadamente na Amorim Imobiliária e na Amorim Turismo.

Foi Diretor de áreas de desenvolvimento e atividades internacionais da Galp Energia de 2007 a 2016.

Desempenhou funções como Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal entre 2016 e 2019.

Desde maio de 2020 liderou as negociações da Ajuda de Estado ao Grupo TAP.

Miguel Jorge de Campos Cruz

Miguel Cruz © Filipe Amorim/Global Imagens

Miguel Cruz nasceu em Lisboa em 1967.

Doutorado em Economia pela London Business School. Licenciado em Economia, Mestre em Gestão, MBA com especialização em Finanças, pela Universidade Católica Portuguesa.

Foi Presidente do Conselho de Administração da PARPÚBLICA - Participações Públicas SGPS, S.A., Presidente do Conselho de Administração do Circuito do Estoril SA, e Presidente do Conselho de Administração da Sagesecur - Sociedade de Estudos, Desenvolvimento e Participação em Projetos, S.A, e Vogal não executivo do Conselho de Administração da AdP-Águas de Portugal, SGPS, S.A entre 2017 e 2020

Miguel Cruz é ainda Embaixador em Portugal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS das Nações Unidas/Global Compact Portugal.

Foi Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2017, Presidente do Conselho de Administração da AdI - Agência de Inovação, S.A., entre 2012 e 2014, Presidente do Conselho de Administração do CEDINTEC - Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos, S.A., para além de Vice-Presidente da SPGM - Sociedade de Investimento, S.A.

Teve ainda responsabilidades como Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da Portugal Ventures, Sociedade de Capital de Risco S.A., bem como enquanto Presidente da mesa da Assembleia Geral da APCRI - Associação Portuguesa de Capital de Risco, da FNABA - Federação Nacional de Associações de Business Angels; da AIEL - Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, PME Investimento - Sociedade de Investimento, S.A., e da Lispólis.

Foi ainda vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI, do POE e PRIME (Programas Comunitários), Gestor do Programa Energia e Sub-Diretor Geral da Indústria, para além de ter participado na génese do Research de Mercados Financeiros no então Banco CISF (Grupo Millennium BCP).

Desde 1989 que é professor convidado em diversas universidades e, em particular, na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Autónoma de Lisboa, onde é professor Auxiliar Convidado.