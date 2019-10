As críticas e os aplausos dos outros partidos às escolhas de António Costa

© Filipe Amorim / Global Imagens

O puzzle - leia-se, o Governo - que António Costa montou foi analisado no Fórum TSF desta quarta-feira. Entre os vários partidos que aceitaram o convite, há quem queira acrescentar peças (ministérios) e quem ache que o quebra-cabeças tem peças a mais.

O Livre, pela voz de Paulo Muacho, considera que seria fundamental "um ministério que se ocupe dos assuntos europeus", uma matéria que, ao contrário daquilo que o partido considera que deveria ser feito, "continua a ser tratada como se se tratasse de negócios estrangeiros". Noutro plano, Paulo Muacho olha com apreensão para a manutenção de João Pedro Matos Fernandes na pasta do Ambiente, uma vez que o Livre tem uma posição distinta do governante em questões como a "exploração de lítio e a prospeção de petróleo". Já no que diz respeito à criação de uma tutela para a coesão territorial, Paulo Muacho aplaude a iniciativa que aguarda com "expectativa".

Por outro lado, André Ventura, do Chega, considera que este Governo tem ministérios a mais: "Não se compreende estarmos como estamos, provavelmente em contraciclo económico, e o Governo optar pelo maior Governo em termos de número de ministros desde 1976".

O dirigente deste novo partido acredita que o Governo de António Costa não chegará ao final da legislatura: "É um Governo de combate. Nós olhamos para os novos protagonistas, para os que saem e há uma clara eliminação da questão familiar, portanto, desgastou o Governo de António Costa e há uma aposta num governo de combate, sobretudo, um combate de natureza partidária, o que para o Chega é um sinal claro de que António Costa poderá, provavelmente, acreditar que esta legislatura não chega ao fim."

João Cotrim Figueiredo, do partido Iniciativa Liberal, defende que este "é um Governo que nasce cansado e mais gordo" e concorda que será difícil "que este Governo consiga chegar ao fim desta legislatura com qualquer espécie de pujança".

O dirigente da Iniciativa Liberal lamenta a manutenção dos mesmos ministros "nas pastas de serviços públicos mais deficitários, onde tem havido mais problemas", como são os casos "da saúde e da educação".

"Normalmente, tem-se dito que isso é para manter um determinado rumo de confrontação com os profissionais. Eu não sei se isso é assim ou não. A nós preocupa-nos, sobretudo, que isso mantenha o rumo de total desrespeito pelos interesses de quem utiliza esses serviços e que, nos últimos quatro anos, viram esses serviços deteriorarem-se muitíssimo. Um governo de mais do mesmo e com mais peso, com mais Estado. Portanto, um símbolo do "complicar Portugal" que o PS se tornou, ao invés de "descomplicar Portugal" que é o que a Iniciativa Liberal defende", acusa.

Já o PCP dá uso ao ditado popular que diz que quem vê caras não vê corações. João Oliveira diz estar mais preocupado com a resolução de problemas como o "aumento do salário mínimo nacional", "o investimento nos transportes públicos" e a "valorização dos profissionais de saúde".

Quanto aos restantes partidos com assento parlamentar, o PAN não mostrou disponibilidade para estar presente no Fórum TSF, o PSD disse que só falará mais tarde, e o Bloco de Esquerda e o CDS não responderam ao convite.