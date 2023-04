As imagens do 25 de Abril na Assembleia da República

Por TSF 25 Abril, 2023 • 14:52 Partilhar este artigo Facebook

O 49.º aniversário do 25 de Abril foi assinalado esta terça-feira no Parlamento com a tradicional sessão solene, após uma cerimónia de boas-vindas ao Presidente do Brasil, a última etapa da sua visita de Estado a Portugal.



A participação do chefe de Estado brasileiro numa sessão na Assembleia da República no dia da Revolução dos Cravos esteve envolta em polémica, e mereceu fortes críticas da Iniciativa Liberal e do Chega, partido que anunciou uma manifestação de repúdio em frente ao parlamento.

Depois seguiu-se a sessão solene comemorativa do 25 de Abril, com discursos dos oito partidos com assento parlamentar, por ordem crescente de representatividade: Livre, PAN, BE, PCP, IL, Chega, PSD e PS. Discursou ainda o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, cabendo a última intervenção, como é habitual, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.