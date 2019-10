Diogo Freitas do Amaral, ex-ministro e fundador do CDS © António Cotrim/Lusa

Diogo Freitas do Amaral, antigo presidente e fundador do CDS, morreu esta quinta-feira, vítima de uma doença oncológica. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o líder do PSD, Rui Rio e a líder do CDS, Assunção Cristas, foram algumas das primeiras figuras políticas nacionais a reagir à morte.

Pub Pub

O Presidente da República manifestou profundo pesar pela morte de Freitas do Amaral, que recordou como um dos "pais fundadores" do sistema político-democrático português e um grande amigo pessoal de meio século.

"O Presidente da República que, além do mais, perdeu um grande amigo pessoal de meio século, apresenta à sua família a expressão de grande saudade, mas, sobretudo, da gratidão nacional para o que foi o papel histórico de ter sido aquele dos pais fundadores a integrar a direita conservadora portuguesa na democracia constitucionalizada em 1976", lê-se numa nota publicada no site da Presidência.

O primeiro-ministro, António Costa, por sua vez, também lamentou a morte do fundador e primeiro líder do CDS, Freitas do Amaral.

"Acabou de falecer um dos fundadores do nosso regime democrático. À memória do professor Freitas do Amaral, ilustre académico e distinto Estadista, curvamo-nos em sua homenagem. Apresentamos à sua família, amigos e admiradores as nossas sentidas condolências", refere uma nota do gabinete de António Costa.

Já presidente do PSD, Rui Rio, recordou Freitas do Amaral como "um aliado" nos momnentos importantes do país, deixando-lhe "uma palavra de homenagem" durante um almoço de campanha. No arranque do seu discurso perante uma plateia de empresários, em Vila Nova de Gaia, no Porto, Rio disse ter acabado de receber "uma notícia triste", a da morte de Freitas do Amaral.

"Queria deixar aqui uma palavra de homenagem ao professor Freitas do Amaral. Nem sempre o PSD esteve de acordo com ele ou ele de acordo com o PSD, mas nos momentos importantes do país e do PSD o professor Freitas do Amaral foi um aliado", afirmou Rui Rio.

No CDS, a notícia da morte de Freitas do Amaral, fundador do partido, foi recebida durante um almoço de campanha para as legislativas em Barcelos, Braga, e a líder centrista pediu aos militantes que cumprissem um minuto de silêncio. No almoço, Assunção Cristas evocou o passado de Diogo Freitas do Amaral, como fundador, e "a coragem" necessária para defender as ideias do partido no período pós-25 de Abril de 1974.

Primeiro, pediu que se interrompesse o almoço para anunciar, aos presentes, que Freitas do Amaral tinha morrido e pediu um minuto de silêncio. Cristas recordou o fundador - "a quem devemos a fundação do CDS" - e os tempos difíceis em foi criado o partido do Centro Democrático Social, juntamente com dirigentes como Adelino Amaro da Costa.

Cristas recorda coragem de fundador do CDS 00:00 00:00

"Eu, enquanto presidente do CDS, só posso estar grata por esse trabalho, por essa coragem, tantas vezes debaixo da ameaça, tantas vezes debaixo de fogo", disse.

Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, afirmou esta quinta-feira que recebeu com "enorme consternação" a notícia da morte do antigo ministro Freitas do Amaral, "fundador do regime democrático" e cidadão com "grande dedicação" à causa pública.

"Fundador do nosso regime democrático, o professor Freitas do Amaral serviu Portugal e os portugueses em diversas ocasiões", considera Ferro Rodrigues, numa nota enviada à agência Lusa.

Durão Barroso recorreu ao Twitter para homenagear Freitas do Amaral. Recorda um "distinto académico" e lembra o seu peso como "um dos fundadores do sistema político-partidário português".