Ascenso Simões critica apoio a Marcelo "que não representa os valores do PS"

Ascenso Simões

Por Francisco Nascimento 28 Agosto, 2021 • 17:32

O deputado do Partido Socialista (PS) Ascenso Simões foi o primeiro a apontar críticas à liderança de Costa, em Portimão, chamando Marcelo Rebelo de Sousa para a discussão. O socialista pautou o discurso pelos pontos positivos e negativos do mandato de António Costa.

Ascenso Simões afirmou que o partido falhou nas presidenciais, quando não encontrou uma alternativa a Marcelo Rebelo de Sousa "que não representa os valores socialistas".

"Errámos quando não soubemos encontrar uma proposta alternativa ao atual Presidente da República, nos muitos candidatos que poderiam avançar. Tivemos, ao longo dos últimos 20 anos, muitos ministros que tinham condições que tinham qualidades para ser candidatos", disse.

Ascenso Simões reforçou que o partido "falhou e não esteve à altura". O deputado do PS acrescentou ainda o que separa Marcelo do partido.

"Marcelo Rebelo de Sousa não representa o nosso espaço político. Como se viu com o veto às leis dos compromissos das autarquias, é alguém que não entende o desafio de uma governação moderna", apontou.

Ascenso Simões pediu ainda um partido mais próximo da UGT, alertando que a central sindical é a que melhor representa os valores do partido no mundo sindical.