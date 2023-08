Assembleia da República autoriza viagem de Marcelo à Ucrânia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Varsóvia, na Polónia © António Pedro Santos/Lusa

A Assembeleia da República autorizou esta terça-feira a viagem de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia. O Presidente da República terá feito o pedido quando já estava em Varsóvia, na Polónia, avança a SIC Notícias.

A viagem do chefe de Estado a Kiev deverá acontecer entre esta terça e sexta-feira, não sendo revelado o dia concreto por questões de segurança.

No pedido de Marcelo Rebelo de Sousa a Augusto Santos Silva, pode ler-se: "Estando prevista a minha deslocação à Ucrânia entre os dias 22 a 25 de agosto, venho requerer (...) o necessário assentimento da Assembleia da República."

O Presidente da República foi recebido esta terça-feira pelo homólogo polaco, Andrzej Duda, e irá encontrar-se ainda com os presidentes da câmara baixa do parlamento e do Senado daquele país.

Notícia atualizada às 15h11