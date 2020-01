Assessor de Joacine Katar Moreira sai do Livre

Ainda hoje a Assembleia aprovou a retirada de confiança política de Joacine Katar Moreira © Miguel A. Lopes/LUSA

Por TSF 31 Janeiro, 2020 • 13:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O assessor da deputada única do Livre Joacine Katar Moreira, Rafael Esteves Martins, anunciou, numa publicação na rede social Facebook, que vai sair do partido.

Afirmando que vai retirar confiança política do Livre, Rafael Esteves Martins escreve que não reconhece o Livre que ajudou a fundar. "Os tempos que correm esclarecem-nos acerca das alianças: não de quem está necessariamente connosco, mas de quem não larga *mesmo* a mão de ninguém", acrescenta o agora ex-assessor de Joacine Katar Moreira.

A publicação foi entretanto comentada por um dos amigos de Rafael Esteves Martins. "Desvinculei-me do LIVRE hoje mesmo, com efeitos imediato. Deixei publicamente no Facebook e no Twitter a minha carta de desvinculação. Não só pela deriva ideológica no partido mas também em solidariedade com Joacine Katar Moreira", escreve Hélder Filipe Azevedo.

Este anúncio surge poucas horas depois de a Assembleia ter aprovado a retirada de confiança política da deputada única do Livre.