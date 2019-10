Assinaturas fantasma no PSD? "Obviamente não é normal"

© Maria João Gala /Global Imagens

Rui Rio considera que a utilização das assinaturas dos deputados sem conhecimento dos próprios é não é uma situação normal.

Questionado sobre a notícia avançada esta segunda-feira pela TSF, a propósito dos deputados do PSD que foram surpreendidos quando viram a sua assinatura no pedido de fiscalização sucessiva da nacionalização da Casa do Douro, o presidente do PSD sublinha que não deve voltar a acontecer.

"Não sei se é prática os deputados confiarem na direção do grupo parlamentar e poder por o nome nalgumas coisa Para quem está de fora - e eu sou de fora, que não sou deputado há muitos anos, - obviamente que não é normal."

Questionado sobre se, enquanto presidente do PSD condenava caso, Rio não foi taxativo e atirou a resposta para canto: "A própria bancada já assumiu que não é normal e que não deve voltar a acontecer".

À margem de uma pequena arruada em Lamego, subindo a conhecida na Avenida Visconde Guedes Teixeira, Rui Rio assumiu que não consegue acompanhar as notícias, mas soube do caso através dos jornalistas que acompanham a campanha e já falou com Fernando e Negrão.

A subida na sondagem da Pitagórica para a TSF/JN/TVI não mudou o discurso de Rui Rio. Garante que o seu barómetro é o que vê no terreno, onde "a aceitação é cada vez maior", por isso já "tinha a certeza" que ia subir.

"Estou a disputar as eleições taco a taco com Costa. Um vai ganhar outro não." E se "não estava taco a taco em fevereiro ou abril" - este era "um caminho que teve de se fazer", cheio de "momentos altos e momentos baixos".

O que fez os eleitores mudar o sentido de voto? "A campanha que temos feito e a postura que tenho tido, independentemente de ser criticado", defende Rui Rio.

"O que é que me interessa uma sondagem do dia 6 de outubro, tenho é de me preocupar até ao dia 6 de outubro."

Depois de uma tarde e noite em grande em Vila Real , a arruada em Lamego foi fraca, muito fraca. Acompanhado por Fernando Ruas, cabeça de lista por Viseu, Rio foi obrigado a abordar quem foi vendo sentado nos bancos de jardim e nem sempre levou a melhor resposta ao entregar o brinde da campanha social-democrata. Como a do idoso que lhe disse: "o lápis vale pouco, também o partido não deve valer nada."

Entre macieiras, está escolhido o ministro da agricultura

O dia começou entre macieiras na Quinta da Aliviado. Ou melhor, no topo das macieiras. Rio subiu a um trator e experimentou o trabalho no pomar.

O PSD ainda não venceu as eleições, mas o seu presidente já está a formar Governo. Depois de Joaquim Sarmento nas Finanças, há mais um nome para um executivo hipotético. Arlindo Cunha, ex-ministro da Agricultura do segundo executivo liderado por Cavaco Silva, entre 1987 e 1991, é o escolhido para voltar liderar esta pasta.

"Gostava que o dr. Adelino Cunha voltasse a ser ministro da agricultura. É este isso que vai acontecer se ganharmos as eleições", disse Rui Rio aos jornalistas à margem de uma arruda em Lamego.

Assumindo que o PSD quer trazer mais jovens para a agricultura, setor onde a idade média ronda os 65 anos, o objetivo desta escolha é "ter um ministro que seja reconhecido, forte e que percebe muito de agricultura", justifica.