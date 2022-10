Associações dizem não ter sido ouvidas na negociação de salários das Forças Armadas

A ministra da Defesa, Helena Carreiras © António Cotrim/Lusa

Tudo começou com as declarações, na tarde desta terça-feira, da ministra da Defesa: "Também nas Forças Armadas vamos assistir, em linha com o que está a ser feito na administração pública, a valorizações salariais." As palavras ouviram-se numa audição na Assembleia da República e apanharam os representantes dos militares de surpresa.

Praças, sargentos e oficiais surgem, ouvidos pela TSF, alinhados na garantia de que Helena Carreiras não está a negociar com os representantes dos militares, contrariando assim a própria ministra, que afirmou que "estão em curso negociações salariais", argumento até invocado para não revelar pormenores.

Paulo Amaral, da Associação de Praças, assume-se "extremamente" surpreendido: "Se existem negociações para aumentos salariais nas Forças Armadas, a associação de praças não tem conhecimento."

A estes representantes chegou apenas informação sobre as "linhas gerais" do Orçamento do Estado, que não agradaram: são valores "completamente irrisórios e não deixam de ser migalhas".

Na Associação Nacional de Sargentos, a mesma atitude: "Muito me surpreende essa afirmação da senhora ministra." António Lima Coelho, presidente, pergunta até "com quem é que estão a decorrer as negociações".

"Entregámos na comissão de Defesa uma proposta de alteração e revisão do regime remuneratório aplicável aos sargentos", reconhece o representante, mas a existência de negociações - sejam com a ministra ou com o Ministério - é "uma verdadeira surpresa".

Também na Associação de Oficiais das Forças Armadas as declarações são recebidas com a semelhante surpresa. Causam mesmo alguma estranheza "numa altura tão complicada".

Até agora "não houve absolutamente nada", garante António Mota, que revela que a associação que lidera até já tinha pedido uma audiência com Helena Carreiras "há uma semana", mas ainda não obteve resposta. Perante tamanha estranheza, o próprio deixa mesmo uma pergunta e a resposta possível: "Com quem é que a senhora ministra estará a negociar? Se calhar com o senhor secretário de Estado..."

É assim, em linha, que as três associações pedem a Helena Carreiras que clarifique as suas declarações. A TSF já contactou o Ministério da Defesa, mas ainda não obteve resposta.