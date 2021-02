Assunção Cristas não será candidata à Câmara de Lisboa

Para a antiga ministra, falam mais alto "os desafios profissionais" que tem pela frente © António Cotrim/Lusa

Assunção de Cristas rejeita a hipótese de se candidatar à Câmara Municipal de Lisboa nas próximas eleições autárquicas, que deverão acontecer no outono, caso não sejam adiadas.

A antiga líder do CDS-PP tem estado afastada da esfera pública e tem rejeitado dar entrevistas, mas recorreu à rede social Facebook para anunciar e justificar a decisão. "Apesar do apoio das estruturas locais do partido, não estão reunidas as condições de confiança necessárias para ponderar uma candidatura", pode ler-se na mensagem.

Assunção Cristas elenca três razões para não apresentar candidatura, entre as quais a "discordância da estratégia do CDS na negociação de uma coligação alargada com o Partido Social Democrata", e o discurso "contraditório da direção do CDS", que, argumenta, a considera "simultaneamente responsável pela degradação do partido no último ano e uma boa candidata a Lisboa".

A antiga líder centrista critica ainda "o parco interesse" da direção atual em ouvi-la, num "tempo e numa forma que fica aquém do que a cortesia institucional estima como apropriado".

Para a antiga ministra, também falam mais alto "os desafios profissionais" que tem pela frente.

Assunção Cristas enfatiza que não tem vindo a público falar sobre o assunto da possibilidade de uma recandidatura "por entender que era um assunto para ser tratado com toda a atenção e cuidado ao nível da presidência do partido" e para "manter um espaço vital para a negociação e a afirmação do CDS".

A antiga líder centrista preconiza que a Câmara de Lisboa necessita de um "bom programa e uma grande coligação, que junte CDS, PSD, os partidos do espaço político da direita democrática que o desejem", e com "uma forte presença de independentes"

A terminar o texto, a antiga presidente do CDS escreve: "Se muito há para fazer pela nossa Lisboa, também há mais marés que marinheiros."