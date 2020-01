Assunção Esteves destaca Montenegro como "melhor candidato" à liderança do PSD

Assunção Esteves com Luís Montenegro © Natacha Cardoso/Global Imagens

A antiga presidente da Assembleia da República Assunção Esteves destaca Luís Montenegro como o "melhor candidato" à liderança do PSD, a poucos dias das diretas deste mês.

Numa nota divulgada esta terça-feira, Assunção Esteves recorda que teve uma "convivência quase diária ao longo de anos" com o candidato à presidência do PSD e que, nesse período, observou o que diz ser o seu "inegável talento político".

Foi nas Conferências de Líderes na Assembleia da República que a antiga deputada e eurodeputada identificou o que diz ser a "imensa capacidade de combate" de Montenegro, à qual acrescenta a "lealdade à matriz ideológica do PSD, marcada na liberdade".

"Pelo exercício de uma liderança parlamentar inteligente, agregadora e mobilizadora, Luís Montenegro foi um dos dos principais protagonistas da superação que a todos nos foi pedida nos tempos difíceis da crise", destaca Assunção Esteves, que reconhece ainda em Montenegro "a força da vocação política e da convicção, e a experiência da dificuldade, necessárias a resgatar para o PSD o seu estatuto principal na nossa Democracia".

As eleições diretas para escolher o próximo líder do PSD opõem o atual presidente Rui Rio a Luís Montenegro e ao vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz. Realizam-se no próximo sábado, 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta a acontecer uma semana depois.

O Congresso realiza-se entre 7 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.