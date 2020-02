Até ao terceiro escalão, rendimentos dos filhos não contam para complemento de idosos

© Ivo Pereira/Global Imagens

Ontem tinham sido aprovadas três propostas do PS, BE e do PCP com alcance diferente: enquanto os comunistas previam a eliminação total do peso dos rendimentos dos filhos na condição de recursos do idoso, PS e Bloco defendiam a simplificação das regras e fixavam o terceiro escalão como teto para que os rendimentos dos filhos não contem para a atribuição do Complemento Solidário para Idosos (CSI).

Esta manhã, o PSD alterou para a abstenção o sentido de voto face à proposta do PCP que previa a eliminação total do peso dos rendimentos dos filhos na condição de recursos do idoso levando ao chumbo da iniciativa que, ontem, tinha sido viabilizada com o voto favorável dos social-democratas.

Esta votação determinou que só vingaram as proposta do BE e do PS que defendem a revisão das regras para a atribuição do Complemento Solidário para Idosos mas remetem para o Governo a responsabilidade de "durante o ano de 2020" fazer a avaliação e garantir que, só a partir do quarto escalão, os rendimentos dos filhos contam para a eventual atribuição do CSI.