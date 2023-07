"Atentado à liberdade de expressão." BE quer ouvir MAI no Parlamento sobre cartoon da RTP

Joana Mortágua © António Pedro Santos/Lusa

O Bloco de Esquerda quer ouvir o ministro da Administração Interna no Parlamento por causa do episódio com o cartoon emitido na RTP e não considera aceitável que a PSP apresente queixa-crime.

"Não achamos aceitável, por um lado, que o diretor da PSP entenda que isto pode resolver-se com uma queixa-crime e que, portanto, que um autor, um cartunista possa por um desenho mais provocatório ser alvo de uma queixa-crime por parte de uma força de autoridade como PSP", disse a deputada Joana Mortágua.

Mas o problema não é único: "Consideramos que isso é em si um atentado à liberdade de expressão, mas muito mais grave que isso é que perante a esta mesma vontade de limitar a liberdade de expressão, o ministro da Administração Interna se sinta na capacidade, na autoridade e no poder de fazer uma chamada para o Conselho de Administração da RTP. Achamos que é uma ingerência absolutamente inaceitável na liberdade de imprensa e na liberdade de expressão."

Além disso, o partido quer também o ministro da Cultura a prestar esclarecimentos na Assembleia da República sobre este mesmo tema.

O cartoon emitido pela RTP mostra um polícia a disparar contra alvos em forma humana e a atingir com mais veemência naqueles com uma silhueta mais escura. A PSP apresentou queixa-crime devido ao cartoon apresentar as forças da autoridade como "xenófobos e racistas".