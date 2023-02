"Atividade de observação regular." MAI garante que autoridades estão atentas a grupos violentos no futebol

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, garante que as autoridades estão atentas aos grupos violentos no futebol, num sábado em que oito adeptos do Benfica que tinham sido detidos pela PSP ficaram em prisão preventiva.

"As forças e serviços de segurança desenvolvem uma atividade de observação regular sobre grupos que têm estado integrados em torno do fenómeno desportivo, tendo em vista não apenas cumprir aquilo que são medidas determinadas pelo poder judiciário, mas garantir também a salvaguarda e segurança das pessoas e dos seus bens, como aliás se ter verificado em várias operações que têm vindo a realizar-se no país e em eventos desportivos internacionais", garantiu José Luís Carneiro.

As medidas de coação aplicadas aos adeptos que tinham sido detidos na quinta-feira na área da Grande Lisboa e margem sul do Tejo surgem no seguimento de uma operação da PSP sobre o movimento "casuals". Estes são adeptos que, embora não pertençam a claques oficiais dos clubes, estão ligados a crimes violentos e aderem a comportamentos agressivos.

O responsável pela pasta da Administração Interna afirma também que são necessárias mudanças de comportamento para evitar a violência no desporto nas camadas mais jovens.

"É muito importante termos a consciência coletiva de que é necessário que existam modificações nas atitudes e comportamentos, por exemplo, no desporto juvenil e que está longe do grande público. Aí verificam-se circunstâncias que devem merecer a atenção de toda a sociedade como um todo, como se tem podido observar nos campeonatos de nível regional ou sub-regional. Há manifestações de violência, com jovens, e é muito importante que todos tenhamos a consciência de que é na adolescência e juventude que podemos preparar sociedades mais seguras para o futuro", sublinhou o ministro da Administração Interna.

Episódio em Olhão "é inaceitável e tem de ser exemplarmente punido"

José Luís Carneiro reagiu também ao vídeo que tem circulado nas redes sociais de um imigrante nepalês a ser espancado por um grupo de jovens em Olhão e que mostra também um dos agressores a atear fogo ao cabelo da vítima. O caso está a ser investigado pela PSP e, para José Luís Carneiro, é inaceitável e o responsável tem de ser exemplarmente punido.

"Temos já identificados alguns suspeitos, outros poderão vir a ser identificados nas próximas horas ou dias e é muito provável que durante a próxima semana exista informação pública rigorosa sobre aquilo que foi um comportamento inadmissível e inaceitável relativamente a um jovem de proveniência exterior ao nosso país, mas que aqui procura realizar a sua vida como todos nós. É inaceitável e tem de ser exemplarmente punido. Diria que nos próximos dias haverá notícia pública. A PSP encontra-se a trabalhar em conjunto com o Ministério Público", revelou.