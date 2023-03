Ato terrorista em Lisboa? "Esse tipo de classificação é prematura"

O primeiro-ministro, António Costa © Stephanie Lococq/EPA

O primeiro-ministro, António Costa, expressou "solidariedade e pesar" com a comunidade ismaelita e famílias das vítimas, registando também a rápida intervenção da PSP e sublinhou que, para já, é prematuro classificar este ato como terrorista.

"Permitiu a detenção do suspeito que está, neste momento, no Hospital de Santa Maria a receber cuidados médicos. É prematuro fazer qualquer interpretação sobre as motivações deste ato criminoso, mas devemos aguardar com segurança que as autoridades procedam às necessárias investigações", explicou Costa.

Nazim Ahmad, representante diplomático do Imamat Ismaili, já deu uma explicação a Costa mas, para já, o primeiro-ministro prefere aguardar as investigações das autoridades.

"Qualquer que seja a motivação, são duas vidas que se perderam e isso é sempre trágico. É essa a solidariedade que queria expressar. Vamos aguardar serenamente. Tudo indica que foi um ato isolado, mas não nos vamos antecipar ao trabalho próprio das autoridades", acrescentou.

Duas pessoas morreram esta terça-feira de manhã no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma arma branca. Um suspeito foi detido e a situação está atualmente controlada.