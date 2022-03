Atrasos no pagamento de apoios na cultura leva BE a questionar governo

Bloco de Esquerda recebeu diversas denúncias de atrasos no pagamento da segunda tranche do programa "Garantir Cultura" criado pelo governo para acudir ao setor fustigado pela pandemia. Agora, bancada do BE quer saber que verbas estão por pagar e quando chegam às entidades.