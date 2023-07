Audição de Capitão Ferreira cancelada a pedido do próprio

Marco Capitão Ferreira © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

A audição no Parlamento do antigo secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, marcada para esta quarta-feira foi cancelada a pedido do próprio por não estarem reunidas "as condições necessárias".

Num e-mail dirigido ao presidente da comissão de Defesa, Marcos Perestrello, a que a TSF teve acesso, o antigo governante começa por fazer alusão ao seu pedido de exoneração e ao "processo em segredo de justiça" do qual é constituído arguido e cujo conteúdo desconhece "por inteiro".

"Entendo, após reflexão aprofundada, que não estão reunidas as condições necessárias para participar com um mínimo de utilidade na audição em tempos agendada para o próximo dia 12 de julho, e em todo o caso se dirija o Secretário de Estado em funções", sublinha.

Marco Capitão Ferreira adianta que é perante a Justiça que deve prestar esclarecimentos, "sem deixar de repudiar, desde já, as insinuações e acusações insidiosas que a praça pública tem feito, contra a realidade dos factos e ignorando a presunção da inocência".

Na semana passada, o Parlamento aprovou um requerimento do Chega para a audição de Marco Capitão Ferreira para prestar esclarecimentos sobre um contrato de assessoria que o próprio assinou com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) antes de assumir o cargo de secretário de Estado.



Esse requerimento foi depois aprovado com a abstenção do PS. Com idêntica votação, foi também aprovado um requerimento do PSD a solicitar documentação referente a este contrato.



Na sexta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou a exoneração de Marco Capitão Ferreira proposta pelo primeiro-ministro, António Costa.

O secretário de Estado da Defesa demissionário, Marco Capitão Ferreira, foi constituído arguido no caso Tempestade Perfeita, na sequência de buscas judiciais na sua residência e no Ministério da Defesa.

Marco Capitão Ferreira assumiu o cargo de secretário de Estado da Defesa quando o atual Governo tomou posse, em 30 de março de 2022.

* com Francisco Nascimento